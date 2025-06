Debian : 10 raisons qui en font la distribution de référence

Depuis plus de 20 ans, nous utilisons Debian pour gérer notre infrastructure et nos postes de travail.

Debian est une des distributions GNU/Linux les plus anciennes, active depuis 17 juin 1996.

C'est un choix technique et éthique en total adéquation avec notre vision du métier.

Nous avons besoin de stabilité et de sécurité. Nous devons pouvoir appliquer les mises à jour de sécurité facilement sur les serveurs de production sans coupure de service. Nous devons limiter le nombre de reboots. Les mises à jour majeures doivent être appliquées sans nécessiter de migration lourde.

Dans cet article, nous vous présentons les 10 raisons principales qui expliquent notre adoption de Debian, et pourquoi, plus qu'une solution technique de référence, la distribution est le socle de nos services, plus que toute autre technologie dans la pile logicielle cloud.



C'est un Logiciel Libre

Si vous nous suivez un tant soit peu, vous connaissez notre préférence (très marquée) pour le Logiciel Libre et Open Source.

L'OS de référence que Bearstech déploie sur son infrastructure se doit donc d'être un Logiciel Libre.

D'abord pour des raisons éthiques mais aussi parce que les Logiciels Libres sont plus efficaces et nous protègent de l'enfermement propriétaire.

Par ailleurs, nous pensons que le Logiciel Libre est un atout pour la souveraineté numérique de la France et de l'Europe.

Si vous souhaitez un article dédié à ce sujet, faites nous le savoir.

Mais debian n’est pas n'importe quel logiciel libre, c'est l'un des logiciel les mieux gourvernés.

Le projet Debian est structuré autour d'une gouvernance communautaire plutôt que pilotée par une entreprise, comme c'est le cas d'Ubuntu, Suse ou RedHat par exemple.

Les project leaders sont élus démocratiquement. En 32 ans, le projet Debian a connu 19 project leaders soit une durée de mandat moyen d'un peu plus d'un an et demi.

Les Logiciels Libres dont la gouverance est assurée (ou influencée) par des entreprises peuvent amener à des conflits, tel que les changements de licences abrupts. Par exemple, Les allers-retours de Redis d'un modèle libre à une licence propriétaire ou les changements de licences de Terraform. L'actualité récente nous a offert bien des exemples, confirmant l'importance d'une base communautaire forte soutenant les projets FLOSS.

Et parce qu'ils ne sont pas soumis à une entreprise toute puissante, les Logiciels Libres pilotés par des fondations ou associations disposent généralement d'un écosystème de professionnels pouvant assurer l'hébergement, l'infogérance et le support des technologies qu'elles produisent, en toute liberté sans la concurrence déloyale d'un éditeur omnipotent.

Le projet Debian se structure aussi via un grand nombre d'événements communautaires, partout dans le monde.

C'est un projet libre structuré par une communauté florissante qui produit du logiciel de très grande qualité, que demander de plus ?



Une excellente communauté

La communauté Debian est prolifique, intervenant sur la documentation officielle, les forums ou le wiki.

Debian n'est pas, soyons honnêtes, la distribution la plus accessible pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de son gestionnaire de packet et les procédures d'installation.

La communauté Debian est très réactive pour corriger les bugs et répondre aux questions d'utilisateurs perdus.

Ce que nous apprécions particulièrement, dans cette communauté c'est la culture du consensus et des débats techniques argumentés.

Cette culture alliant réactivité et exigence technique, explique en partie la stabilité et l'excellence des mises à jour Debian.

Mises à niveau en douceur

Debian, par défaut favorise la stabilité à l'ajout de fonctionnalités frénétique, ce qui en fait la distribution idéale pour l'exploitation d'infrastructure cloud ou on-prem.

Les procédures de tests pour chaque version stable sont très rigoureuses et le projet Debian ne s'astreint pas à suivre un calendrier fixe, les mises à jour sont poussées quand elle sont prêtes. Ce qui n'empêche pas l'équipe de sécurité de déployer des patchs de sécurité et des updates rapidement.

Pendant une mise à jour du système, Debian conserve la configuration déjà présente sur la machine et demande à l'administrateur de passer en revue les différences entre le fichier de configuration local et le nouveau fichier fourni par le paquet.

Les migrations entre versions majeures sont très bien documentées. Debian publie pour chaque version stable des Release Notes détaillées qui précisent pas à pas la procédure d'upgrade, les changements techniques, les paquets supprimés ou renommés, les problèmes connus, et les vérifications préliminaires (sauvegardes, espace disque, etc.).

Nous avons dit en début de paragraphe que Debian favorise la stabilité à l'ajout de fonctionnalité. Mais cette formulation est trompeuse, il s'agit plutôt d'une approche “stability first” ou la stabilité est encouragée par défaut. Mais, l'administrateur peut choisir un rythme de mise à jour plus rapide.

Par exemple, en choisissant une branche plus … audacieuse. Debian maintient trois branches parallèles : stable, testing et unstable.

Debian offre une branche *-backports qui propose des versions plus récentes de certains paquets re-compilés pour la Stable actuelle. Vous pouvez donc garder la stabilité globale d'une version n tout en installant, par exemple, le noyau de la version n+1.

Il est aussi possible de remplacer stable par testing dans vos sources, votre système suit une distribution à publication continue : chaque jour, les paquets qui ont passé 2 à 10 jours en unstable sans bug critique migrent dans testing.

Debian fournit un dépôt Backports pour combler les écarts de versions, un canal testing pour ceux qui veulent un rolling release contrôlé, et un mécanisme de priorités APT pour combiner le tout sans perdre le contrôle de vos paquets.

Un système de suivi des bugs accessible au public (BTS)

Debian offre un système public de suivi des bugs (BTS).

Chaque paquet a un ou plusieurs mainteneurs : ils reçoivent les rapports, répondent aux demandes et tout se passe en ligne, à la vue de tous.

À chaque nouvelle action (ouverture, commentaire, correction, requalification) le BTS envoie aussitôt un courriel aux personnes abonnées.

Il garde l'historique complet du bug, depuis sa création jusqu'à sa clôture, ce qui permet de suivre le correctif pas à pas.

Des balises comme fixed-in, patch, sid ou “Bookworm” lient le bug à une version précise ou à une future release, simplifiant la planification des mises à jour et la traçabilité des corrections tout au long du cycle de vie de Debian.

Images Cloud

Le projet Debian Cloud forge des images officielles pour AWS, Azure, Google Cloud et OpenStack.

Elles sont légères, démarrent vite et incluent cloud-init pour vos clés SSH et scripts. Chaque build est reproductible, signé PGP et existe aussi en version minimale pour un système encore plus épuré.

Gestion des packets (APT)

APT est la couche qui s'appuie sur dpkg pour installer, mettre à jour ou retirer des paquets tout en résolvant automatiquement les dépendances.

Elle puise dans l'énorme dépôt Debian, ce qui permet de trouver en quelques secondes presque n'importe quel outil serveur ou application.

Les commandes apt, apt-get et apt-cache couvrent l'essentiel : recherche, installation, mise à jour et nettoyage.

En amont de chaque action, APT vérifie la signature GPG des dépôts pour s'assurer que les paquets proviennent bien de la source déclarée.

On peut affiner le comportement avec les “pinning preferences”, afin de choisir quelle version (stable, testing, backports…) a la priorité.

Des modules complémentaires renforcent la sécurité : apt-listbugs avertit quand un paquet est frappé d'un bug critique, et apt-listchanges résume les modifications importantes avant l'installation.

Les scripts debconf exécutés après l'installation guident la configuration interactive des services, histoire de rendre le système opérationnel dès le premier redémarrage.

Long-terme support avec Debian LTS

Debian prolonge le suivi des mises à joru de sécurité de chaque version stable pendant cinq ans grâce au programme Debian LTS.

La Debian LTS Team, publie les correctifs après la fin du support officiel.

Il est important de noter que seuls les paquets les plus utilisés de la distribution sont concernés, les logiciels moins demandés peuvent rester sans correctif.

Pour les environnements critiques capables de financer un suivi plus long, le projet Debian ELTS va plus loin, jusqu'à dix ans de correctifs pour certaines versions, pour une stabilité maximale sans migrations précipitées.

Versatilité (DB, Web server, file serveur)

Debian est un OS complet : on l'installe, on ajoute les paquets et tout fonctionne presque aussitôt.

Très nombreuses sont les organisations qui se servent de Debian pour héberger des bases de données PostgreSQL ou MariaDB, des serveurs web grâce à Apache, Nginx ou Lighttpd, faire du partage de fichiers via Samba ou NFS, et même de serveur DNS, DHCP ou CI/CD.

Les paquets arrivent pré-configurés, donc la plupart des services démarrent sans réglages compliqués.

Performance

Debian nécessite peu de RAM, son système de base est épuré et lance seulement l'essentiel, ce qui en fait un choix sûr pour des serveurs à ressources limitées.

Avec systemd, le démarrage et l'arrêt de chaque service se fait simplement, pour un contrôle parfait de la charge machine.

La distribution tourne sans effort sur x86-64, ARM, MIPS et d'autres architectures légères, et ses images slim ou minimal sont une référence pour Docker, LXC et autres conteneurs.

On obtient donc un bon équilibre entre légèreté et stabilité.

Feature vs stability

Debian laisse l'utilisateur doser fonctionnalité et fiabilité :

stable : mise à jour de sécurité seulement, parfait en prod.

testing : distribution « rolling » ; un paquet n'y arrive qu'après quelques jours dans unstable et zéro bug critique, ce qui amortit les risques.

unstable : toutes les nouveautés dès qu'elles sont empaquetées.

Avec le pinning APT, on peut mêler ces branches : garder un socle stable, mais attirer ponctuellement un noyau ou un outil plus récent. Les dépôts snapshot.debian.org offrent en prime des copies datées ; on peut revenir exactement à l'état du dépôt d'un jour donné pour reproduire un bug ou figer un environnement. Ainsi, chacun choisit son point d'équilibre entre fonctionnalités fraîches et stabilité à toute épreuve.